Spätestens ab Mai 600.000 Impfungen pro Woche möglich

Wenn jetzt die Pharmafirmen wie versprochen liefern, könnten ab April rund 375.00 Dosen wöchentlich verimpft werden, ab Mai dann mehr als 600.000 wöchentlich.

Was aber in diesem für Impfwillige mühsamen Monat März auffällt: Es wird nicht spürbar mehr geimpft. Am Montag erfolgten mit 8.405 Impfungen deutlich weniger als am Montag in der Woche davor (20.072).