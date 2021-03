Anschober will die Notbremse ziehen

Auch Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) bereitet die Bevölkerung Ostösterreichs schon darauf vor, dass auf sie wohl strengere Corona-Maßnahmen zukommen. „Wir müssen den Mut haben, in einzelnen besonders stark betroffenen Regionen die Notbremse zu ziehen“, sagte er am Sonntag.

Der Minister verwies erneut auf die starke Dominanz der ansteckenderen, aggressiveren britischen Virusvariante in den östlichen Bundesländern und die hohe Auslastung der dortigen Intensivstationen. In Wien seien mittlerweile 152 Covid-Intensivpatienten in Behandlung. Im Herbst sei der Höchststand bei 162 gelegen, sagte der Minister im Vorfeld des Bund-Länder-Gipfels am Montag, bei dem die weitere Vorgehensweise fixiert werden soll.