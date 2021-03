Polizisten erhalten 500 Corona-Impfungen pro Woche: Der Ärger bleibt

Noch immer ist der Ärger bei der Polizei riesengroß. Dass der geplante Start der Corona-Impfung am Montag abgesagt wurde, sorgt für gewaltigen Unmut innerhalb der Exekutive. Nachdem der KURIER dies aufgedeckt hat, meldeten sich zahlreiche Polizisten in der Redaktion. Sie haben kein Verständnis, dass sie an vorderster Front den Kopf hinhalten müssen, nun aber bei der lebensrettenden Impfung übergangen werden. Und das kurz nachdem es den ersten Corona-Toten in den eigenen Reihen gab.

Nun soll die Polizei österreichweit vorerst rund 500 Impfdosen pro Woche erhalten, ergaben Gespräche von Innen- und Gesundheitsministerium am Dienstag. Zum Vergleich: Allein bei den großen Corona-Demonstrationen in Wien sind bis zu 1500 Beamte im Einsatz. Insgesamt gibt es 35.000 Polizisten.

Deshalb bleibt der Ärger vielerorts.