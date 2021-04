USA brauchen Astra Zeneca wohl nicht

Der große Vorrat in den USA an diesem bereits in mehr als 70 Ländern zugelassenen Impfstoff führt zu Diskussionen, ob das Vakzin nicht an andere Länder abgegeben werden soll, die es nun benötigten. Auch Gesundheitsbeamte in den USA hätten angeregt, Impfdosen an Brasilien, Großbritannien oder die EU zu schicken. Bisher hat die Regierung von Präsident Joe Biden, derzufolge es kein Exportverbot gibt, diese Bitten aber abgelehnt.

Die EU-Kommission ihrerseits ist an Washington herangetreten mit der Bitte um Ausfuhr von Astra-Zeneca-Dosen. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, dass der Impfstoffhersteller seine vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der EU einhalten könne. Die USA quittierten die Anfrage mit einem "No". "Die USA haben uns mitgeteilt, dass sie auf keinen Fall Astra-Zeneca-Impfungen an die EU ausliefern werden", zitierte die Nachrichtenagentur Reuters damals einen in die Verhandlungen involvierten Beamten.