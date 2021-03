Still und leise: Astra Zeneca-Impfstoff wurde in Vaxzevria umbenannt

Laut einer von Zeit im Bild veröffentlichten Umfrage der Universität Wien würden sich, wenn sie nächste Woche die Möglichkeit für eine Impfung bekommen würden, nur 11 Prozent "auf jeden Fall" mit Astra Zeneca impfen lassen, 40 Prozent "auf gar keinen Fall". Zum Vergleich: Bei Biontech/Pfizer würden 43 Prozent "auf jeden Fall" das Angebot annehmen, nur 13 Prozent "auf gar keinen Fall".

Ob der Name Vaxzevria den schwedisch-britischen Konzern aus der Image-Bredouille retten wird - sollte dies das erklärte Ziel sein - ist fraglich. Schließlich wird auch der Name des Impfstoffs von Biontech/Pfizer so gut wie nie in der Öffentlichkeit erwähnt. Dieser lautet Comirnaty - die Rede ist jedoch stets nur vom Biontech/Pfizer.

Moderna hingegen ist bei der denkbar simplen Bezeichnung "COVID-19 Vaccine Moderna" geblieben. So war auch der Name des Impfstoffs von Astra Zeneca aufgebaut: "COVID-19 Vaccine Astra Zeneca". Ab sofort setzt man lieber auf einen Zungenbrecher.