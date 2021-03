Wie krank sind die Kinder, die mit Corona infiziert sind?

In der Regel sind die Krankheitsverläufe bei Kindern und Jugendlichen mild. Aber nicht immer: "Bei drei Kindern war eine Sauerstoffbehandlung über eine Brille notwendig. Die hatten allerdings eine Grunderkrankung." In Wien sei bisher eine Person unter 18 Jahren an oder aufgrund von Covid-19 verstorben. Diese litt an schweren Vorerkrankungen.

Grundsätzlich kann man sich in jedem Alter mit dem Coronavirus infizieren, so die Sprecherin des Gesundheitsverbundes. Ihren Beobachtungen zufolge sieht sie in der ansteckenderen britischen Mutation, die mittlerweile in Wien dominiert, keine höhere Gefährdung von Kindern und Jugendlichen. "Es ist nicht so, dass die britische Variante sich unter Kindern stärker ausbreitet als bei Erwachsenen. Sie sind keine Pandemietreiber. Es gibt insgesamt mehr Infektionen." Im Schnitt würden monatlich 15 bis 20 Kinder eine Spitalsbehandlung benötigen. Dieser Wert sei seit Monaten konstant, so die Sprecherin.