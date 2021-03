7 Maßnahmen gegen den Corona-Notstand in Schulen

Das Bildungsvolksbegehren haben rund 400.000 Menschen in Österreich unterschrieben. Das war vor ziemlich genau 10 Jahren. Initiiert wurde das Volksbegehren damals von der Bildungsinitiative (VBBI), die auf eine umfassende Bildungsreform drängte. Jetzt haben sich die Initiatoren wieder zusammengetan und sieben Vorschläge gegen den Bildungsnotstand mit Corona-Jahr zu machen.

Bereits vor zehn Jahren lautete das Motto ja: "Österreich darf nicht sitzen bleiben." Mit Sorge stellen die Proponenten des Volksbegehrens nun fest: "Österreich ist sitzen geblieben."

"Mangel an zeitgemäßen Konzepten"

In eine Pressekonferenz am heutigen Mittwoch, meint etwa Initiator Hannes Androsch: "Es mangelt in einer zunehmend digitalisierten Welt an zeitgemäßen pädagogischen Konzepten und innovativen Ideen, umgekehrt krankt es an Bürokratie, Verländerung des Bildungswesens und Festhalten an überholten Modellen."

Angesichts der teils dramatischen Situation an Schulen sehen sich die Proponenten des Bildungsvolksbegehrens veranlasst, eindringlich auf ihre Forderungen von damals zu verweisen.