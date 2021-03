Die Mittelschule wird bei Eltern und Schülern immer unbeliebter

„Letztlich kann man daraus erkennen, wie wichtig den Eltern inzwischen ein Maturaabschluss geworden ist. Dabei hätten wir große Chancen bei den Fachkräften“, seufzt Egon Blum im KURIER-Gespräch.

Der Vorarlberger Unternehmer hatte vor bald zwei Jahrzehnten als Beauftragter der Bundesregierungen Schüssel II und Gusenbauer für „Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung“ viel Staub aufgewirbelt.

Durch seinen „Blum-Bonus“, ein Fördermodell zur Unterstützung der betrieblichen Lehrlingsausbildung, erhielten Unternehmen für zusätzliche Lehrstellen eine Entschädigung. 12.500 neue Lehrstellen sollen so geschaffen worden sein. „Was man seither versäumt hat, ist, alles zu unternehmen, damit die duale Ausbildung, konkret für Fachkräfte, die Wertschätzung genießt, die sie verdient. Wenn sich ein Jugendlicher nicht bemüht, heißt es noch immer, dass er dann halt eine Lehre macht. In der Gesellschaft ist die duale Ausbildung leider sehr unter ihrem Wert, da reißt man nur große Sprüche, dass das doch wichtig sei. Seit mehr als zehn Jahren hat man in dieser Richtung aber nichts getan“, ärgert sich Egon Blum.

Er schlägt vor, in der Lehrausbildung „endlich“ eine Qualitätssicherung – eine Überprüfung – einzubauen. Dieser Mangel habe dazu geführt, dass die Lehre ein schlechtes Bild bekommen habe. Bei Erfolg solle eine Anstellung zugesichert werden können. Und es müsse alles unternommen werden, das Image und die Qualität der Ausbildung zu heben.