15 Millionen Euro für 100 Brennpunktschulen

Am Beginn des Projektes analysieren die einzelnen Standorte, wo es konkret Probleme gibt und was wohl die Ursachen dafür sind: Was brauchen die Schulen zum Beispiel, um ihre Herausforderungen besser bewältigen zu können? In welchem Bereich sind sie trotz der schwierigen Bedingungen erfolgreich? Karin Lang hat hierzu ein Beispiel aus der Praxis: "Eine Schule, in der nur wenige Kinder Deutsch als Muttersprache haben, erzielte bei Tests immer überdurchschnittliche Ergebnisse, weshalb wir als Bildungsdirektion uns diesen Standort genauer angeschaut haben. Das Geheimnis des Erfolgs: Dort wurde jeden Tag fünf Minuten mit Kindern in der Einzelbetreuung gelesen." Um so etwas umzusetzen, muss man natürlich den Raum etwas umgestalten: "Hierfür könnte man zum Beispiel die Mittel aus dem Topf verwenden", meint Lang.

Solche Problemstellungen und Lösungsansätze sollen die ausgewählten Schulen jetzt beschreiben und sagen, welche Ressourcen sie benötigen. Sie werden dabei nicht allein gelassen, sondern können dies gemeinsam mit der Bildungsinnovationsstiftung, der Universität Wien und den Schulqualitätsmanagen bewerkstelligen.

Ab dem Sommersemester 2020

Im Laufe des Wintersemesters werden die Konzepte im Bildungsministerium eingereicht und bewertet. Wenn es dringenden Bedarf gibt, kann sofort reagiert werden. Regulär erfolgt die Ressourcenzuteilung von insgesamt 15 Millionen Euro ab dem Sommersemester 2022 und laufen mit Sommersemester 2023 aus. Dabei gibt es viele unterschiedliche Maßnahmen, die unterstützt werden. Dazu gehörten zum Beispiel zusätzliche Lehrkräfte, das Anlegen eines Schulgartens oder ein Um- und Ausbau des Schulgebäudes. Auch Fortbildungsmaßnahmen sowie Sozialarbeiter und Psychologen können aus dem Topf finanziert werden.

Das Schöne an dem Projekt ist laut Sibylle Hamann: "Wir führen hier keine ideologischen Debatten, sondern haben ein Projekt, das vor Ort den Schulen ganz konkret hilft. Oft fühlen sich die Pädagoginnen und Pädagogen allein gelassen, weil ganz Banales fehlt. Das kann man jetzt ändern."