Vorbild London: Nachhilfe für Brennpunktschulen

Nach Runden Tischen in allen neun Bundesländern mit Experten der Schulaufsicht und der Pädagogischen Hochschulen wurden die Ziele für jedes Bundesland und jede Schule, die am Projekt teilnimmt, definiert – und das Projekt gestartet: Wie in London werden Expertenteams in die betroffenen Schulen geschickt, sowie Fachleute für Schulentwicklung und Fachdidaktik (wie man lernt und lehrt) aus den Pädagogischen Hochschulen und Schulpsychologen. Diese Teams sind ständig angehalten, die Nachhilfe-Pläne für jeden einzelnen Standort weiterzuentwickeln. Darüber hinaus gibt es einen Beirat aus internationalen Wissenschaftern.

Was sich vom Londoner Modell unterscheidet, ist die Transparenz – in England sind Ergebnisse aller Schulen jederzeit einsehbar. Diese Kultur gibt es in Österreich nicht. Hier werden Bildungsdaten bestenfalls pro Bundesland veröffentlicht.

Ein weiterer Unterschied: Die Briten waren beinhart – wenn ein Schulstandort keine Verbesserungen zeigt, wurden auch Lehrer entlassen, Schulschließung angedroht – und notfalls Standorte geschlossen.

Ergebnisse kann Bildungsminister Faßmann noch keine vorlegen, zu jung ist das Projekt. Es sollten sich aber bald Verbesserungen bei den jährlich stattfindenden „Bildungsstandard“-Tests bemerkbar machen. Das sind jährlich stattfindende Überprüfungen aller Schüler der vierten bzw. achten Schulstufe (rund 80.000 Schüler). Getestet wird jeweils in Deutsch, Englisch und Mathematik. Gemeinsam mit anderen Vergleichstests – inklusive dem alle drei Jahre stattfindenden PISA-Test der OECD – ergibt sich so ein tiefer Einblick ins Schulsystem.