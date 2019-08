Schulen: Finanzierung über Sozialindex gefordert

Von einem Sozialindex profitieren würden neben Wien auch andere große Städte. Denn in Wien besuchen zwei Drittel der Volksschüler Schulen, deren "soziale Benachteiligung" als hoch oder sehr hoch gilt. Dies ist der Fall, wenn viele Kinder Migrationshintergrund haben und viele Eltern nur Pflichtschulabschluss oder schlecht bezahlte Jobs. Auch in Graz, Wels und Linz ist dieser Anteil überdurchschnittlich groß.

"Natürlich könnte Wien profitieren, weil es da die größten Probleme gibt", betont Schellhorn. Sollten Brennpunktschulen mehr Geld bekommen, fordert er aber auch Transparenz über die Resultate - also etwa eine Veröffentlichung der Bildungsstandard-Ergebnisse der Schulen und deren laufende Evaluierung. Bleiben Erfolge aus, solle es Konsequenzen geben. Außerdem sollten Gehaltsvorrückungen für Lehrer aus seiner Sicht an Weiterbildung geknüpft werden, etwa an den Erwerb digitaler Kompetenzen.