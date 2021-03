Vorlesetag: Wie Bücher im Kampf gegen Vorurteile nützen

Soll man die alten Bücher lieber gar nicht mehr lesen? „Nein, im Gegenteil!“, so Auersperg: „Kinder lernen daraus, dass es früher auch anders war – also eine historische Perspektive. Man kann einem Kind ab einem gewissen Alter eine Erklärung geben: ,Früher hat man das so genannt, aber heute wissen wir, dass das eigentlich beleidigend ist.’ Auch das schärft das Verständnis.“

Gerade die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern in alten Geschichten entspricht nicht mehr dem modernen Bild einer selbstbewussten Frau. Die neuen schon? Fehlanzeige. Auersperg: „Ich sehe zwei widersprechende Entwicklungen. Die Bücher explizit für Buben oder Mädchen mit einer Zuspitzung von Geschlechterklischees. Und andererseits die sehr bewussten Geschichten, die diese Normen unbedingt aufbrechen wollen.“ Zumindest für die nächste Generation.

Mehr dazu im Video: