Dieter Chmelar liest Lernhaus-Kindern Mira Lobe vor

Dabei ist es für den späteren Bildungsweg immens wichtig, gut lesen zu können. Egal in welchem Fach: In Biologie, Geschichte und selbst in der Mathematik, wo Aufgaben mittlerweile häufig sehr textlastig sind – überall hat der Schüler das Nachsehen, der Texte nicht versteht.

Vorlesen ist der erste Schritt zum Lesenlernen. Nicht nur, weil Kinder nachahmen. Wenn Eltern, Opas oder Tanten ein Kind auf den Schoß nehmen und ihm eine Geschichte erzählen, hat das auch einen emotionalen Aspekt. Bedeutet es doch, Zeit miteinander zu verbringen, Zuneigung zu zeigen und Aufmerksamkeit zu vermitteln.

Allerdings wird nicht in allen Familien viel vorgelesen. Das hat während der Corona-Krise besonders Auswirkungen, wie auch viele Lehrkräfte im KURIER-Lernhaus und in den Schulen feststellen müssen. Einige fürchten, dass die Kinder den Anschluss verlieren könnten. In den Lernhäusern gibt es da also einiges aufzuholen.