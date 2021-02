KURIER-Lernhaus: Zehn Jahre auf der Seite der Schwächsten

Auf einem guten Weg

Seit zehn Jahren ermöglicht es das Medienhaus KURIER in enger Kooperation mit dem Roten Kreuz, dass Kinder wie Dilara so wie andere Kinder in ihrem Alter lachen können. Vor mittlerweile zehn Jahren wurde nicht ganz zufällig im ärmsten Gemeindebezirk von Wien, in Rudolfsheim-Fünfhaus, in der Nähe des Schwendermarkts, das erste KURIER-Lernhaus eröffnet. Seither gingen weitere sechs Häuser in Niederösterreich und zwei in Tirol in Betrieb. Insgesamt wurden dort bisher fast 1000 Kinder betreut – alle mit messbar gutem Erfolg.

Auch Dilara ist bereits auf einem guten Weg. Sie konnte ihr Leben aufgrund grober gesundheitlicher Komplikationen im Zuge ihrer Geburt nicht unbeschwert beginnen. Nach einem mehrmonatigen Aufenthalt im Krankenhaus entwickelte sie sich von Anfang an langsamer als andere Kinder, auch in der Schule. Doch kämpft sie sich jetzt, wie ihre Mutter Nurgül Hasyavuz bestätigt, Schritt für Schritt in das Leben hinein.

Ganz wesentlich sei dabei die Rückendeckung durch die Lernhaus-Pädagogen, betont die Mutter von Dilara. „Ich kann mich noch erinnern, was meine älteren Kinder in einem Nachhilfeinstitut gelernt haben. Dort wurde nur Stoff gelernt. Das ist nicht zu vergleichen mit hier.“