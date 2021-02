Mama und Papa sind für Jugendliche jetzt cool

Ein Phänomen, das auch bei den Promi-Kindern zu beobachten ist, die zur Generation Z zählen und langsam an der Seite ihrer Eltern ins Rampenlicht treten. Ohne den Anflug einer Rebellion präsentieren sich berühmte Eltern-Kind-Gespanne auf roten Teppichen und Social-Media-Plattformen in amikal-harmonischer Eintracht. Immer öfter ziehen sie auch beruflich an einem Strang: Heidi Klum ließ sich mit Leni, 16, für ein Magazin ablichten, Verona Pooth und San Diego, 17, haben sogar einen eigenen Mutter-Sohn-Podcast. David und Romeo Beckham, 21, necken und bewundern einander öffentlich in ihren Instagram-Profilen, Lilly Krug, 19, tritt in die Schauspieler-Fußstapfen ihrer Mutter Veronica Ferres und schwärmt in Interviews von deren Vorbildwirkung.