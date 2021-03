„Tage ohne Lernhaus sind ein Problem“

Ein 11-Jähriger sitzt an einem der Tische in dem adaptierten RK-Schulungsraum über Rechenaufgaben. „Ich hatte heute eine Mathe-Schularbeit“, erzählt er und glaubt, dass es gut gelaufen ist. Über die Unterstützung im Lernhaus ist er froh: „Wenn ich die Aufgaben daheim mache, kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Da kann mir auch keiner so gut helfen“, sagt der Bursche.

Ein gleichaltriges Mädchen schreibt gerade Lernwörter in ein Heft, wie sie erklärt. „Ich bin seit der zweiten Klasse hier. Nach der Quarantäne war ich froh, als wir wieder herdurften.“

Das ist der Grundtenor bei den Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren. Die Plätze im Lernhaus sind begehrt. „Die Schulen fragen dauernd nach. Aber wir müssen schauen, wer es am dringendsten braucht“, erklärt Obergmeiner. Mehr Kinder – auf zwei kommt eine Betreuerin – könne man nämlich nicht unterrichten.