Kindergärtner geht mit warmherzigem Online-Teaching viral

Garett Talcott, oder "@vividmichael", wie sich der 31-Jährige auf seinem TikTok-Kanal nennt, bereitet seiner Kindergarten-Gruppe auch in diesen Zeiten eine Freude. Und zwar mit kreativen Online-Ausflügen, bei welchen er seine 28 Kinder zum Beispiel in den Zoo oder zur wilden Achterbahnfahrten mitnimmt. Auch von seinem Wohnzimmer in Washington aus unterhält er die Gruppe mit lustigen Spielen oder spannenden Erklärungen. Tatkräftig wird er bei den Videoaufnahmen von seinem Mann unterstützt.