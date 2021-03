Ein Drittel der Franzosen im dritten Lockdown

Dagegen geht Olivier Clodong vor. Der parteilose Bürgermeister von Yerres, eine Stadt am Rande von Paris, rief die Geschäftsleute zum Widerstand gegen die „völlig unverständlichen Maßnahmen“ auf. Am Freitag verabschiedete er ein Dekret, das den Geschäften in seiner Stadt eine weitere Öffnung erlaubt. „Wir zerstören das, was die soziale Verbindung in Städten ausmacht, mit einer Maßnahme, die kein gesundheitliches Interesse hat“, tönte er in Richtung Regierung.

Freilich ist das Dekret gegenüber den Bundesmaßnahmen wirkungslos. Geschäften, die trotzdem öffnen, droht eine Geldstrafe von 135 Euro.