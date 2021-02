Präsidentenwahl 2022: Für Macron wird es knapp

Dabei macht sich Marine Le Pen interessanterweise einstweilen in den Medien rar. Sie scheint ihr Profil schärfen zu wollen – wohl auch, um die katastrophale Debatte mit Macron vor der Stichwahl 2017 zu überdecken. Dabei schien sie Macron intellektuell unterlegen und in wirtschaftlichen Fragen inkompetent. Um glaubhafter zu erscheinen, plädiert die Globalisierungsgegnerin nun nicht mehr dafür, dass Frankreich aus der EU, dem Schengenraum oder dem Euro austritt. Und anstatt nur auf ökonomischen Patriotismus zu setzen, will sie jetzt, dass Frankreich auch seine Staatsschulden begleicht.

Der Kampf gegen den radikalen Islam bleibt dennoch ihre Priorität. Sie will ihm den „totalen Krieg“ erklären – eine Formulierung, die Erinnerungen an den nationalsozialistischen Propagandaminister Goebbels und seine Berliner Sportpalastrede 1943 weckt.

Damit Le Pen trotz teils radikaler Positionen staatsmännisch erscheint, fährt sie auch eine Strategie der „Entteufelung“: Die Partei soll sich von ihrer offen antisemitischen und rassistischen hin zu einer moderaten Linie bewegen.