K-Frage bei Deutschlands Grünen: Es kann nur eine(r) werden

Lange sah es so aus, als käme man nicht an ihm vorbei. 2018 war er der häufigste Gast in deutschen Talkshows. Und fiel dort auf, dass er anders war als die üblichen Politiker: intellektuell, nachdenklich, ungewöhnlich in der Sprache. „Alle Politik ist Fragment“, sagt er in einem Moment. Und findet im nächsten etwas „krass“ oder „geil“.

Einer, der seine Hemden selber bügelt, dem man aber zutraut, bis in die Morgenstunden mit Fischern in der Kneipe einen zu heben. Doch der Hype um Habeck ist vorbei. Wie es so kam, ist schwer zu sagen – zu blumige Worte, zu wenig Wissen, als er etwa in einem Interview die Pendlerpauschale falsch berechnete. „Bisweilen hält das Publikum jetzt schon die Luft an, wenn Habeck – wie am Montag geschehen – versucht, die Impfregelung für Hausärzte zu erklären“, schrieb die Süddeutsche Zeitung.