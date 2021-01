Wird Deutschland 2021 schwarz-grün?

Der Termin steht fest, am 26. September 2021 wird der Deutsche Bundestag neu gewählt. Wer dann auf der Regierungsbank sitzt, glauben einige bereits zu wissen: Schwarz-Grün.

Dafür spricht, dass eine weitere Auflage der Großen Koalition politisch ungeliebt ist. Die AfD als Partner nicht in Frage kommt und für ein Zweier-Bündnis aus CDU und FDP keine Mehrheit in Sicht ist – die Liberalen könnten eventuell als dritter Partner aushelfen. Bereits 2017 sondierten CDU, FDP und Grüne, ob es genug Einigendes für eine Koalition gibt. Wie die Geschichte ausging ist bekannt: "Jamaika" scheiterte in einer nasskalten Novembernacht. Dass es beim zweiten Anlauf klappt, ist nicht gesagt. Zwar säßen zumindest bei Union und Grünen neue Chef-Verhandler mit dabei, doch zwischen FDP und Ökopartei liegen nch wie vor Welten.

Nicht ausgeschlossen ist ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken – sollte es dafür eine Mehrheit geben. Die Grünen könnten in dieser Variante sogar Kanzlerin oder Kanzler stellen, je nachdem, wer von den zwei Parteivorsitzenden antritt: Baerbock oder Habeck – die Frage ist noch nicht entschieden.

Klar, ist, dass man mit ihnen am Verhandlungstisch rechnen kann. "Macht, das ist in unserem Kosmos oft ein Igitt-Begriff gewesen. Aber Macht kommt ja von machen", erklärte Habeck jüngst am digitalen Parteitag. Nach Jahren in der Opposition – die erste Regierungserfahrung mit der SPD (1999-2005) liegt lange zurück – und mäßigen Wahlerfolgen stehen die Grünen seit mehr als einem Jahr konstant auf Platz zwei in Umfragen (derzeit bei 19 Prozent).

Distanz zu Österreich

Also reagierten sie selbstbewusst, nachdem 2020 im Nachbarland die erste Koalition der Grünen mit der türkisen ÖVP geschmiedet wurde. Sie wollten die nächste Bundesregierung definieren, aber "nicht wie in Österreich als Juniorpartner eingepreist werden", sagte Habeck damals. Zum koalitionsfreien Raum beim Asylthema erklärte Co-Chefin Baerbock, dass es mit ihnen keine Koalitionsverträge geben werde, "in denen wir Themenfelder ausklammern".

Eine Ansage, die als Botschaft an CDU/CSU zu verstehen war: Mit uns wird es nicht einfach. Sie galt zudem den Neumitgliedern, Stamm- und Wechselwählern: Wir halten an Grundüberzeugungen fest. Inwiefern diese strapaziert werden, hängt auch vom künftigen Gegenüber an der Spitze der Union ab. Diese werde aber sicher anders sein als die der ÖVP, die keine Scheu hatte, mit der FPÖ zu koalieren, sagte Baerbock einst, auf das "Wiener Modell" angesprochen. "In Deutschland gibt es den Konsens, dass so etwas nicht passiert."

Darüber ist sich zumindest die Bundes-CDU einig, in den Landesparlamenten der östlichen Bundesländer ringen sie hingegen damit. Eine Debatte, die auch den neuen Parteivorsitzenden beschäftigen wird. Gewählt wird er am 16. Jänner – als Spitzenkandidat für die Wahl vielleicht später. Gut möglich, dass diese Rolle noch ein anderer übernimmt. Fest steht: Jeder, der jetzt ins Rennen steigt, muss sich neben einer amtierenden Kanzlerin warmlaufen, die beste Umfragewerte hat.

Das noch unbekannte Gegenüber

Unklar ist, wie sich die Stimmung entwickelt, sobald ihr Nachfolger feststeht. Sollte der nächste CDU-Chef mit dem bisherigen Merkel-Kurs brechen, zum Beispieler ihrer Flüchtlings- und Familienpolitik sowie der Abgrenzung von der AfD, könnten die Kanzlerinnen-Stimmen ausbleiben. Davon, hoffen Grüne, würden sie dann profitieren. Vielen Wählern sei noch gar nicht bewusst, dass Merkel nicht mehr antreten wird, heißt es.