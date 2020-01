Deutscher Grüner: "Ihr werdet erst mal auf den Deckel bekommen"

Was am Dienstag in der Hofburg Premiere feierte, fand so ähnlich vor mehr als 20 Jahren in Deutschland statt: 1998 stellen die Grünen erstmals die Bundesregierung - als kleiner Partner der SPD.

Es war eine Koalition, die gemeinsame Ziele hatte, etwa mehr soziale Gerechtigkeit und Ökologie zu schaffen, erklärt Jürgen Trittin, erster Umweltminister unter Rot-Grün und später Fraktionschef im Bundestag, im KURIER-Gespräch. Wenn er nun nach Wien blickt, sieht er "keine Koalition zweier Parteien, die im Kern das Gleiche oder in die ähnliche Richtung wollen", sondern eine, "wo jeder seinen Schwerpunkt hat und man sagt: Wenn ihr uns nicht wehtut, tun wir euch nicht weh".

Trittin: "Umdenken, wenn Rot-Grün nicht im Angebot"

Er halte aber nichts davon, im Vorhinein von schlechten Kompromissen oder Verrat zu reden - das werde sich am Ende der Legislaturperiode zeigen, sagt Trittin, der damals bei sämtlichen Koalitions- und Sondierungsgesprächen dabei war. Dass sich Grüne und Sozialdemokraten inhaltlich näherstehen, ist kein Geheimnis - "aber wenn Rot-Grün nicht im Angebot ist, muss man umdenken, wenn man die Rechtsextremen von der Regierung fernhalten will", so Trittin. Auch in Deutschland gibt es auf Landesebene solche Bündnisse - und zwar mit der CDU, "die in manchen Dingen das Gegenteil will". Wobei er betont, dass die Vereinbarungen detailgenauer sind als im türkis-grünen Koalitionsvertrag. Darin lese er mehr "Arbeitspunkte", die der Haltung entsprechen, man müsse etwas abarbeiten. Auch wegen solcher Unterschiede sei das österreichische Bündnis kein Vorbild.