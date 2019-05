Höhenflug: Die neue Deutsche Welle ist grün

In neun der zehn größten deutschen Städten sind sie die Nummer eins. Wie in Berlin, wo sie mit 27,8 Prozent vor CDU (15,2) und SPD (14) liegen. In sechs Bezirken fürehn sie mit über 30 Prozent. Auch im Stadtteil Tempelhof-Schöneberg, dem Wahlkreis von SPD-Bürgermeister Michael Müller. Im Kiezbüro der Grünen in der Kolonnenstraße ist man mit dem Ergebnis der Europawahl mehr als zufrieden, steht aber auch vor der Frage: Wie geht es weiter?

An diesem Abend müssen erst einmal Sessel nachgereiht werden, immer wieder kommen Leute bei der Tür rein: Bezirkspolitiker, Ehrenamtliche, Anrainer und ein Ex-Mitglied, das wieder mitmachen will. Am Ende sitzen 30 Menschen im Raum, um die Wahl zu analysieren. Der Beamer wirft eine fast grüngefärbte Stadtkarte an die Wand.

"Auf dem Teppich bleiben"

Hier im Bezirk erreichte man 32,5 Prozent, weit vor CDU und SPD. Eine Frau seufzt zufrieden. Doch die Superlative kommt noch, verspricht Schatzmeister David: 53,5 Prozent im Akazienkiez, eine Gegend mit Familien, Bio-Läden und Cafés: Nirgendwo ist es in der Stadt grüner. So schön die Ergebnisse sind, David wird heute noch erklären, warum er nicht nur deshalb Gänsehaut hat. Es kommt viel auf die Grünen zu. Seine Devise: „Auf dem Teppich bleiben.“