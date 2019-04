Habeck: Nicht aus Defensive gegen Rechtspopulisten argumentieren

Ist ein Erfolgsgeheimnis, dass die Grünen nicht mehr in Verboten sprechen und als Moralisten auftreten…

Wir haben erkannt, dass wir die großen Probleme wie die Klimakrise, die Krise der Landwirtschaft nicht lösen können, wenn man die Verantwortung den Verbrauchern aufbürdet und sagt, werdet bessere Menschen. Sondern indem man die politisch löst. Dafür braucht es dann aber durchaus staatliche Regeln, zum Beispiel ein Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration oder den gesetzlichen Kohleausstieg. Wir versuchen außerdem, im politischen Diskurs keine Feindbilder aufzubauen. Das ist natürlich schwer. Gerade Österreich ist durch die Regierungsbeteiligung der FPÖ in einer zugespitzten Situation. Ich weiß nicht, wie ich reden würde, wenn ich in Österreich Oppositionspolitiker wäre. Aber ich verfolge das Prinzip: Wenn man am Zusammenhalt arbeiten will, dann hilft es nicht, schlecht über andere zu reden. Am Ende muss man die Leute vom eigenen Konzept überzeugen. Und dafür sollte man zur Debatte einladen, offen sein. Eine Kleinigkeit: Ich sage zum Beispiel nie „Wir Grünen“. Gegen diese Worte entwickeln manche Wähler eine Allergie. Denn es grenzt alle aus, die nicht Grüne sind.

Sie fordern in Deutschland eine höhere Kerosinsteuer, die Flüge extrem verteuern würden oder ein Aus des Verbrennungsmotor ab 2030. Die Menschen wählen Sie derzeit für diese Vorschläge, aber sind Sie sicher, dass sie auch schon bereit zur Umsetzung sind?

Wir fordern, dass auf Flugkerosin überhaupt mal Steuer gezahlt werden. Bislang ist es ja steurbefreit, weshalb Flugtickets oft billiger sind als Bahnfahrten. Es ist also eine Frage des fairen Wettbewerbs. Aber zur Frage der Bereitschaft: Wir leben in Zeiten, wo Wandlung und Veränderung notwendig ist und Eindruck ist, dass viele Menschen das zunehmend verstehen. Positionen, die vor zwei Jahren noch als Verbotspolitik diskreditiert wurden, sind mittlerweile in der Mitte angekommen. Der Verbrennungsmotor zum Beispiel: ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Im Wahlkampf 2017 haben wir zum ersten Mal gesagt, dass wir ein fixes Enddatum für den Verbrennungsmotor brauchen. Da war die Aufregung aber groß. Heute sagen selbst Automobilkonzerne, dass sie rund um 2030 aussteigen werden. Die Zeiten sind so radikal - mit der Dürre, dem Schmelzen der Gletscher, dass selbst weitgehende Vorschläge dicht an der Realität sind. Deswegen glaube ich, dass wir viele in der Gesellschaft für diese Veränderungen gewinnen können.