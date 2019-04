Werner Kogler: Ein Kraftwerk für die Grünen

Am 5. November 1978 hat Werner Kogler ein Tor geschossen. "Damals, mit 17 und schon in der Kampfmannschaft, war das eine Sensation für mich", sagt der heute 57-Jährige. Warum das für diese Geschichte relevant ist? Weil Kogler daran glaubt, dass alles im Leben irgendwie zusammenhängt.

Am selben Tag hat eine knappe Mehrheit der Österreicher gegen den Bau des Atomkraftwerkes Zwentendorf gestimmt. Der Tag gilt als Geburtsstunde der grünen Bewegung in Österreich. Und Kogler, der in seiner Jugend davon träumte, Atomphysiker zu werden, ist heute deren EU-Spitzenkandidat.

Ein Mathematik- und Physik-"Nerd" ist er immer noch, zum Einschlafen liest er gerne Formeln. Das entspannt ihn. Und Fußball schaut er, als ihn der KURIER in seinem Stammlokal, dem Café Anzengruber, in Wien-Wieden trifft. Das Europa-League-Match wird für ihn bald zur Nebensache, denn während sich der hintere Raum des Cafés mit Fußballfans füllt, nimmt der Steirer immer mehr Raum in Anspruch. Fürs Gestikulieren und fürs Politisieren. Und vor allem für seine viele Geschichten.