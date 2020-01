40 Jahre deutsche Grüne: Wohin steuert die Partei?

Davon wollen die deutschen Grünen aber nichts wissen bzw. versuchen sie jeden Eindruck zu vermeiden, Wien wäre nun das große Vorbild. Sie wollen die nächste Regierung definieren, "aber nicht so wie in Österreich als Juniopartner eingepreist werden", erklärte Parteichef Robert Habeck jüngst der taz.

Bloß nicht "Kellner" sein

Zwar gilt Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl als wahrscheinlich – sollte die SPD nicht wie durch ein Wunder auf 30 Prozent schießen oder die FDP wieder sichtbarer werden –, doch die Ausgangsposition der deutschen Grünen ist eine andere, als die der österreichischen. Sie sind regierungserprobt, stellten von 1998 bis 2005 mit den Sozialdemokraten eine Regierung. Dass sie diese bei der Europawahl überholten und in den Umfragen seit Monaten hinter sich lassen, macht selbstbewusst. Davon beflügelt will man im nächsten Bündnis nicht wieder "Kellner" sein. Diese Rolle wies ihnen einst Gerhard Schröder zu, der sich als "Koch" verstand.

Von der Stärke einer Kanzlerpartei ist in der SPD heute wenig spürbar. Sie liegt zwischen 13 und 15 Prozent, ist durch die Dauer-Koalition mit der Union ausgezerrt. Deren Lage ist ebenfalls kaum mit jener der Türkisen zu vergleichen: CDU/ CSU stehen derzeit bei 28 Prozent und mussten bei den vergangenen Wahlen laufend Verluste hinnehmen - und zwar in beide Richtungen: Sie verloren Wähler an AfD und Grüne. Die Versuche von Annegret Kramp-Karrrenbauer sich von Angela Merkels Füchtlingspolitik zu distanzieren, verfingen nicht. Und als das Thema Klimaschutz bei den Menschen ankam, hatte ihre Partei keine Antworten, echauffierte sich zunächst über die Freitags-Demonstranten.

Andere Kräfteverhältnisse

Die Grünen profitieren von den Schwächen der Koalitionsparteien, das sorgt für andere Kräfteverhältnisse - und die will man weiter ausbauen. Vor diesem Hintergrund muss man auch die Reaktionen der deutschen Grünen zu Türkis-Grün lesen, erklärt Ursula Münch. Wenn die grüne Co-Vorsitzende Annalena Baerbock mit Blick auf den koalitionsfreien Raum beim Asylthema erklärt, dass es mit ihnen keine Koalitionsverträge geben werde, "in denen wir Themenfelder ausklammern", wäre das kein Signal an die österreichischen Parteifreunde, sondern an die Union. Nach dem Motto: So einfach machen wir es euch nicht. "Gleichzeitig will man die neuen Mitglieder, Stamm- und Wechselwähler wissen lassen: Ihr braucht keine Sorgen haben, wir haben unsere Grundüberzeugungen und lassen uns das nicht einfach abkaufen, wie es in Österreich angeblich passiert ist", sagt Münch.