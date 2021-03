Deutsches Superwahljahr beginnt: Der grüne Merkel im Ländle

Es ist auch der erste Stimmungstest in Zeiten der Pandemie – ohne Reden im Bierzelt oder Haustürklopfen. Und so findet man sich in der Stuttgarter Königsstraße in einem Wald aus Wahlplakaten wieder. Dennoch spielen diese für manche keine Rolle. Weil sie enttäuscht seien, wie die Politik in der Krise agiere, sagt eine Frau Anfang Dreißig und zeigt auf ein Geschäft mit heruntergelassenen Rollos: "Schauen Sie sich das an." Ein anderer wählt nicht, weil doch alle Politiker in die eigene Tasche wirtschaften würden.

Susanne Kuhnle analysiert die negative Stimmung, die sie bei einigen wahrnimmt. Die Frau sitzt auf einer Bank im Schlosspark, wartet dort auf ihre Tochter. Klar, sie ärgere sich auch über manches, zum Beispiel, wenn sich Leute unsolidarisch verhielten oder sich Corona-Soforthilfen erschummelten, sagt die Unternehmerin. Aber generell komme das Ländle gut durch die Krise, findet sie. Mit Kretschmann und seiner vorsichtigen Art sei sie zufrieden. Überhaupt sei er "ein Mann von Format, der auch christlich orientiert ist". Sie sei zwar keine Kirchgängerin wie er, aber ein bisschen schon. Vor allem aber schätzt sie, dass er als Grüner "nicht so grün ist, dass man es nicht verträgt".

Der andere Grüne

Ein Satz, den man an diesem Tag öfter hört - von Menschen, die Kretschmann wählen oder auch nicht. Für den Landtag habe Susanne Kuhnle schon einige Male grün gewählt, bei Bundestagswahlen würde sie das nicht tun: "Das sind für mich die anderen Grünen, die extremen", sagt sie, und dann fällt ihr sofort die Debatte um Eigenheime ein, jüngst ausgelöst von den Grünen in Hamburg. Sie sprachen sich mangels Fläche dafür aus, in Neubaugebieten keine Einfamilienhäuser mehr einzuplanen. Im Ländle kommt das nicht gut an. "Schaffe, schaffe Häusle baue – das haben hier viele in sich. Die Menschen arbeiten und sparen auf ein Haus", sagt Kuhnle und verzieht das Gesicht. So sehr sie Kretschmann mag, sie wählt diesmal genau wegen solcher Debatten anders – und gibt den Freien Wählern ihre Stimme.

Schaden wird das den Grünen vermutlich nicht. Laut Prognosen kommen sie als stimmenstärkste Partei auf 34 Prozent, zehn Punkte vor der CDU. Hinter dem Erfolg sehen viele den Pragmatismus des Landesvaters, der in sämtlichen Milieus mehrheitsfähig ist – eine weitere Parallele zur Kanzlerin. Dazu kommen sein Stil und seine Art, so der Stuttgarter Politologe Felix Heidenreich: "Er sagt gerade aus, was er denkt, und gibt zu, wenn er was nicht weiß." Zudem strecke er die Fühler nach konservativen Themen aus, wie Heimat und Dialekt, sagt Frank Brettschneider von der Universität Hohenheim. "Umweltschutz bringt er mit religiösen Begriffen in Verbindung." So werben die Grünen auf einem Plakat mit Bienen dafür, den Reichtum zu "bewahren".