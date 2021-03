Ostgipfel: Was in der entscheidenden Nacht passiert ist

Nur der Anfang?

Damit ist es aber möglicherweise nicht getan: „Wenn wir nicht zeitnah Ergebnisse sehen, werden wir Maßnahmen ergreifen müssen, die über diese Schritte hinausgehen“, versprühte Wiens Bürgermeister Ludwig nicht allzu großen Optimismus. Schon im Vorfeld hatte er angekündigt, dass Wien notfalls auch im Alleingang weitere Verschärfungen umsetzen werde, sollten die Infektionszahlen nicht deutlich sinken.

Sein burgenländischer Amtskollege Doskozil hatte zuletzt noch eine Öffnung gefordert. Jetzt sagt er: „Niemand will dafür verantwortlich sein, dass jemand, der ein Intensivbett braucht, keines bekommt.“ Die Bevölkerung müsse „wachgerüttelt“ werden, alle müssen mitmachen. Da nehme er sich selbst nicht aus.

Nach den Ausführungen der beim Gipfel eingeladenen Mediziner herrschte Konsens, dass die Lage derart ernst ist, „dass wir handeln müssen“, erklärte Anschober. Und noch ein Statement des Gesundheitsministers trug nicht gerade zur Zuversicht bei: „Es besteht die Befürchtung, dass die Bundesländer in Ostösterreich lediglich vor allen anderen mit einer solchen Situation zu tun haben.“ Tatsächlich sind auch in Salzburg die Infektionszahlen schon sehr hoch, in Tirol stiegen sie zuletzt ebenfalls massiv an.

„Wir ersuchen die gesamte Bevölkerung, in den nächsten Wochen und Monaten, Disziplin zu zeigen“, betonte die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner, bis dato eher eine Skeptikerin, was schärfere Maßnahmen anging. Jetzt trägt auch sie sie mit: „Wir alle müssen in dieser Situation ein Vorbild sein.“

Ähnlich auch Ludwig, der am Mittwochabend immerhin einen vagen Rahmen vorgab, wann wieder eine Art Normalität einkehren könnte: „Die nächsten acht bis zehn Wochen müssen wir noch durchhalten, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist.“