Lockdown im Osten Österreichs ab Gründonnerstag - hier sind die Details

Die Rufe der Landeshauptleute gingen zuletzt eher in Richtung Öffnungsschritte. Angesichts der Zahlen rieten Experten aber zum Gegenteil. Gesundheitsminister Anschober erklärte bei der Pressekonferenz, er wäre selbst gerne "in Bälde in einem Schanigarten gesessen", aber: "Jetzt ist nicht die Zeit dazu." Es gehe nun darum, einen Wellenbrecher zu produzieren, um die dritte Welle wieder abzuflachen.

In einer Woche soll es wieder ein Gespräch geben, um die Ergebnisse zu evaluieren.

Ursprünglich dürften zwei Wochen Lockdown geplant gewesen sein. Man habe sich aber "bewusst dagegen entschieden", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Man einigte sich auf eine nur wenige Tage andauernde "Ruhephase", oder eine "Cool Down Phase", wie Gesundheitsminister Anschober es ausdrückte.