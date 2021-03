Willkommen in WNÖB

Hans Peter Doskozil wollte offenbar andere Maßnahmen als die vom Gesundheitsminister vorgeschlagenen. Sein Wiener Kollege war eigentlich im Anschober-Boot, aber nicht ganz, weil sein Gesundheitsstadtrat anderes präferierte. Und die nö. Landeshauptfrau war wohl auf Linie des Kanzlers, der wiederum eine andere Position zu seinem zuständigen Minister (und zu sich selbst zu Beginn der Krise) einnahm.

Was also passiert am Höhepunkt der Pandemie? (Und selbst die Krabbelstübler des pandemischen Unterrichts wissen mittlerweile, dass Tempo ein zentrales Kriterium bei der Virusbekämpfung ist.) Der Regierungsgipfel mit Experten geht am Montag mehr oder weniger ergebnislos zu Ende, die drei Bundesländer der Ostregion halten an den Folgetagen ihren eigenen Gipfel mit eigenen Experten ab. Was zu tun ist, entscheiden ja immer noch die Bundesländer und nicht die -Regierung.

Das kann man als pragmatisches Vorgehen interpretieren, so wie früher einmal bei den Sozialpartnern, denen ja auch egal war, wer unter ihnen Kanzler war. Man kann es aber auch als Demütigungsritual sehen und als Zeichen, wo wirklich die Macht sitzt. Wenn WNÖB zusperrt, dann nur, wenn WNÖB es will.

Nun wird zugesperrt, allerdings nicht ganz so heftig, wie zunächst geplant. Sechs Tage lang, dazu kommt eine 24-Stunden-Ausgangssperre. Beginnend mit Gründonnerstag. Warum so spät? Warum erst zehn Tage nach dem echten Regierungsgipfel? (siehe Wissen der Krabbelstübler) Und: Ist das soft? Mittelhart? Hart? Föderalistisch jedenfalls. Ein bissl was für alle. Und ein bissl was gegen alle. Die Eier legende Wollmilchlockdownsau.

Aber wer soll die neue Sperrstund’ zum höchsten Fest, wenn Familienbesuche traditionellerweise heilig sind, kontrollieren? Schon jetzt halten sich nur noch die Falschen an die Vorschriften (die Vorsichtigen nämlich). Wenn auch heuer nicht einmal auf Ostern Verlass ist, kann ein neuer Erlass den Freiheitsdrang wohl kaum behindern.

Klar, dass man handeln musste. Aber dieses Handeln erfolgt zu spät. Für den Handel überhaupt zum falschen Zeitpunkt. Und für die Psyche der Menschen auf desaströse Art.