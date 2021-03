So sieht das Leben in Ostösterreichs Osterruhe aus

Darf man zu Ostern Personen besuchen, die sich außerhalb der Ostregion befinden?

Auch dies war am Donnerstag noch unklar, Anschober kündigte an, dafür eine Regelung zu erarbeiten. An sich wären längere Oster-Reisen mit der Ausgangssperre aber unvereinbar. Unabhängig von der Rechtslage rät die Politik, auf derartige Besuche nach Möglichkeit zu verzichten.

Dürfen Bewohner der Ostregion zu ihrem Zweitwohnsitz fahren?

Dies dürfte nach derzeitigem Stand erlaubt sein.

Darf man auf den Wiener Hausbergen wandern gehen?

Unabhängig vom Ost-Lockdown sind neuerdings für die nö. Bezirke Wiener Neustadt Land und Neunkirchen verpflichtende Ausreisetests nötig. In diesen Bezirken befinden sich beliebte Ausflugs- und Wanderziele wie die Hohe Wand, der Schneeberg oder der Semmering. Auswärtige, die etwa am kommenden Wochenende dort eine Tour machen wollen, benötigen einen negativen Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist oder einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden. Darauf machte der Alpenverein-Gebirgsverein am Donnerstag aufmerksam. Einen Test braucht es auch für die Skigebiete in diesen Bezirken (z.B. Zauberberg, Stuhleck).

Arbeit

Was hat es mit der angekündigten Ausweitung der Maskenpflicht auf sich?

Bereits derzeit muss in vielen Bereichen eine FFP2-Maske verpflichtend getragen werden. Dies wird jetzt auch auf den Indoor-Bereich ausgeweitet, sofern sich mindestens zwei Personen in einem Raum befinden. Da private Bereiche ausgenommen sind, betrifft diese Regelung primär den Arbeitsplatz. Wirtschafts- und Arbeitnehmervertreter haben aber schon ihre Bedenken angemeldet, dass die Masken-Tragepflicht wenig praxistauglich ist. Auch im Freien soll es eine Maskenpflicht für Orte mit größeren Menschenansammlungen geben.