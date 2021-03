Schulen: Auch im Herbst droht noch Schichtbetrieb

Dass das an Schulen und mit Kindern auch tatsächlich funktioniert, sollen Pilotphasen an Wiener Schulen zeigen. Die Gymnasien in der Kundmanngasse im 3. Bezirk und dem Wiedner Gymnasium im 4. Bezirk sind bereits an Bord und werden Mitte April mit dem Gurgeln starten.

Familienroutine wie Zähneputzen

Montag, Mittwoch und Freitag wird gegurgelt, die Tests werden dabei der ganzen Familie zur Verfügung gestellt. Das Gurgeln soll so „zu einer Familienroutine wie das tägliche Zähneputzen“ werden, wie es in der Elterninformation an die Eltern heißt, die von der Kundmanngasse verschickt wurde.