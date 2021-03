Corona: Wien verschärft Maßnahmen in Schulen und Kindergärten

Die Stadt Wien nimmt eine umfassende Verschärfung der Corona-Maßnahmen in den Schulen und Kindergärten vor. Damit reagiert man auf die zuletzt stark steigenden Infektionszahlen und die immer stärkere Ausbreitung der ansteckenderen Virusvariante B.1.1.7.

Die wichtigsten Änderungen im Detail:

Quarantäne: Ausweitung der Quarantänezeit von 10 auf 14 Tage, wobei nach 10 Tagen bei einem negativen Test (bzw. CT-Wert über 30) ein vorzeitiges Ende möglich ist

Contact Tracing: Ausweitung des Zeitraums zur Erfassung von Kontaktpersonen von 48 auf 96 Stunden vor der positiven Testung (bzw. Symptomen)

Kontakte : Wenn physischer Kontakt stattgefunden hat, ist trotz der Schutzmaßnahmen (wie z.B. Maske) eine K1-Kontaktsituation gegeben. Eine Herabstufung von Kontaktpersonen der Kategorie I, welche innerhalb der letzten sechs Monate als bestätigter Fall klassifiziert wurden, zur Kontaktperson der Kategorie II ist nicht mehr möglich

Kindergärten : Kinder können den Kindergarten nur dann wieder besuchen, wenn die Stammgruppe in Betrieb ist

Gruppen : Es dürfen keine gruppenübergreifenden Aktivitäten für die betroffene Gruppe/Klasse stattfinden. Das gilt auch für den Hortbesuch. Wenn Kinder einer nicht betroffenen Schulklasse im Hort Kontakt zu einem positivem Kind hatten, dürfen sie ihre Schulklasse für die Zeit der Absonderung nicht besuchen. Den Hort schon, solange sie negativ und symptomlos sind

Die Gesundheitsbehörden appellieren an das Personal, darüber hinaus auch während der Schließung von Klassen bzw. ganzen Standorten zusätzliche Erkrankungsfälle zu melden. Nur so sei eine laufende Bewertung des Infektionsgeschehens am Standort möglich.

Um das Infektionsrisiko bei positiven Lehrkräften einzugrenzen, ersucht man zudem, dringend auf das korrekte Tragen von FFP2-Masken durch das (Lehr-)Personal besonders in Gemeinschaftsräumen zu achten.

Schulen sollen offen bleiben

„Wir tun alles, um weiterhin offene Schulen zu gewährleisten, denn uns ist bewusst, wie belastend das Home-Schooling im letzten Jahr für Kinder, Eltern und Lehrpersonal war.“, begründet Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) die Ausweitung der Maßnahmen.