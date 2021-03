5.000 positive Tests an Österreichs Schulen seit Semesterbeginn

Die Bildungsschere gehe durch das Distance Learning und die Pandemie auf, so der Bildungsminister weiter. Besonders die psychosozialen Folgen für die Schüler gelte es weiter zu beachten. Das Testen habe indes eine Rückkehr zum Schichtbetrieb ermöglicht.

5.000 Fälle mit positiven Tests wurden seit Semesterbeginn identifiziert. "Natürlich gehen nicht alle Fische ins Netz. Aber wir kontrollieren das System Schule besser als zuvor."

Neue Regelung bei K1-Personen

Neu ist die Kontaktpersonen-Regelung: "Schülerinnen und Schüler einer Klasse, in der eine Person positiv getestet ist, gelten automatisch als K1-Personen. Kommt es zu einem weiteren Fall, also zu einer Übertragung in der Klasse, wechseln alle ins Distance Learning“, heißt es seitens des Bildungsministeriums.