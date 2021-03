Ausreisekontrollen in Neunkirchen und Wr. Neustadt: Strafen ab Freitag

Mit Donnerstag 0 Uhr treten auch in den Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen die sogenannte „Hochinzidenzgebietsverordnung“ wie in der 50.000-Einwohner-Stadt Wiener Neustadt in Kraft. Die wichtigste Nachricht für Pendler: Bei Fahrten zwischen der Stadt und dem Bezirk Wiener Neustadt-Land ist kein Coronatest erforderlich. Was das Risikogebiet betrifft, werden Magistrat und Bezirk als eine Einheit gesehen.

Die verpflichtenden Ausreisekontrollen gibt es allerdings für Fahrten ins angrenzende Burgenland oder in den nächsten Hochinzidenzbezirk Neunkirchen. Polizeiliche Checkpoints gibt es daher an den Bundesstraßen 17 und 54 sowie bei den Autobahnauffahrten und am Bahnhof Wiener Neustadt. Umgekehrt brauchen Bewohner des Bezirkes Neunkirchen einen negativen Coronatest, wenn sie ihren Bezirk verlassen wollen. Die polizeilichen Kontrollen können wegen der Größe des Gebietes nur stichprobenartig erfolgen. Nach einer Beobachtungsphase am Donnerstag wird ab Freitag gestraft.