Ausreisetests ab Donnerstag für Wr. Neustadt-Land und Neunkirchen

Tagelang hat es sich bereits angekündigt, ab Donnerstag punkt 0 Uhr ist es nun fix. Neben der Stadt Wiener Neustadt werden auch die angrenzenden Bezirke Wiener Neustadt-Land sowie Neunkirchen zum Hochinzidenzgebiet. Die Polizei wird ab Donnerstagfrüh, analog zu den seit Tagen herrschenden Ausreisebeschränkungen in der Stadt Wiener Neustadt, auch in den beiden angrenzenden Bezirken die Autolenker und Insassen auf negative Coronatests überprüfen. Auf Grund der vorhandenen personellen Kapazitäten allerdings nur stichprobenartig, bestätigt ein Sprecher der nö. Landespolizeidirektion.

Damit reagiert das Gesundheitsministerium auf die anhaltend hohe 7-Tages-Inzidenz in diesem Gebiet. In Wiener Neustadt-Stadt, wo seit 13. März Ausreisekontrollen stattfinden, betrug diese am Dienstag laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 460,5. Zum sechsten Mal in Folge lag der Bezirk Neunkirchen (484,1) über 400, zum siebenten Mal hintereinander und zum elften Mal in den vergangenen zwölf Tagen der Bezirk Wiener Neustadt-Land mit 420,1. „Damit sind Ausreisetests unumgänglich“, heißt es dazu aus dem Ministerium.

Verordnung tritt in Kraft

Die entsprechende Verordnung tritt am Mittwoch in Kraft. Logistisch werden die Kontrollen für die Polizei und die 80 betroffenen Gemeinden eine riesige Herausforderung. Immerhin gilt es ein Gebiet mit der Größe von 2.200 Quadratkilometern und fast 215.000 Einwohnern in den drei betroffenen Bezirken zu überwachen. Das Testangebot in den Kommunen muss massiv ausgeweitet werden, weil ein Antigen-Test für die Ausreise nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Laut dem Bezirkshauptmann von Wiener Neustadt-Land, Markus Sauer, wird derzeit geprüft, ob Personen, die zwischen den Hochinzidenz-Bezirken verkehren einen negativen Test benötigen, oder nur dann ,wenn sie die Region verlassen.