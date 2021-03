Vor "Ostgipfel" werden keine härteren Maßnahmen erwartet

Die Situation in den Spitälern ist vor allem in Wien angespannt. Hier sind aktuell 168 Covid-Patienten auf einer Intensivstation in Behandlung. Das sind sechs Patienten mehr als noch zum Höhepunkt der zweiten Welle im Herbst und noch einmal drei Patienten mehr als am gestrigen Montag.

Regionale Hotspots

In einzelnen Bezirken liegt sie sogar deutlich über der 400er-Schwelle, ab der laut der Hochinzidenz-Verordnung Anschobers für die Ausreise aus Bezirken oder regionalen Hotspots negative Corona-Tests vorgelegt werden müssen.

So wurden auch in den Nebenbezirken des bereits unter Ausreisekontrolle gestellten niederösterreichischen Wiener Neustadt - nämlich in Wiener Neustadt-Land und in Neunkirchen - seit Tagen Inzidenzen über 400 registriert.