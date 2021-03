Merkel will Supermärkte mehrere Tage schließen + Doch keine zusätzlichen Impfdosen für Ö?

In Litauen ist die politische Führung des Landes vor laufender Kamera gegen Corona geimpft worden. Staatspräsident Gitanas Nauseda und Regierungschefin Ingrida Simonyte bekamen heute in Kliniken der Hauptstadt Vilnius jeweils die erste von zwei Dosen des Impfstoffs von Astra Zeneca verabreicht. Damit sollte nach dem zeitweisen Stopp der Corona-Impfungen das Vertrauen in das Mittel demonstriert werden.

Auch Parlamentspräsidentin Viktorija Cmilyte-Nielsen und Gesundheitsminister Arunas Dulkys sollten am Montag den schützenden Stich erhalten. Litauen hatte wie viele andere europäische Länder in der Vorwoche die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff vorübergehend ausgesetzt, um mögliche Nebenwirkungen zu prüfen. Nach der Freigabe durch die Europäische Arzneimittelbehörde wird das Präparat in dem baltischen EU-Land wieder gespritzt. Nauseda und Simonyte appellierten beide an die Bürger Litauens, es ihnen nachzutun und sich impfen zu lassen.