Notbremse für 80 Gemeinden im Süden Niederösterreichs

Die Realität war schneller als die Verhandler. Während noch am Nachmittag der Sondergipfel für die Ostregion die politische Agenda bestimmte, wurde die Bevölkerung mit neuen Ausreisetests konfrontiert. Ab Donnerstag sind neben der Stadt Wiener Neustadt noch die Bezirke Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen betroffen. In diese riesige Zone im südlichen Niederösterreich fallen 80 Gemeinden, 215.000 Einwohner leben dort. Für die Polizei, die die Ausreisetests überprüfen muss, wird das zur Herkulesaufgabe. Wobei vorerst noch nicht ganz klar ist, ob auch jene Personen, die sich innerhalb der Zone bewegen, einen negativen Antigen-Test benötigen, oder ob das nur Ausreisende betrifft.

Bereits befürchtet

Damit ist jene Situation eingetreten, die schon in der Vorwoche befürchtet worden war. Da galten die Ausreisetests nur für die Stadt Wiener Neustadt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Neuinfektionen auch in den angrenzenden Bezirken an – bis schließlich die 7-Tages-Inzidenz von 400 überschritten war. Jetzt muss natürlich das Testangebot ausgeweitet werden.

Diese Verschärfungen haben natürlich auch die Gespräche der drei Landeshauptleute Johanna Mikl-Leitner (NÖ), Michael Ludwig (Wien) und Hans Peter Doskozil mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Experten im Ministerium beeinflusst, wo Corona-Maßnahmen in der Ostregion zur Diskussion stehen. Angesichts der steigenden Zahlen sind Lockerungen wohl kaum in Aussicht. Noch dazu gibt es bereits Planspiele, was passieren muss, wenn gar die Stadt Wien über eine 7-Tages-Inzidenz von 400 rutscht.

Ostgipfel

Um Verschärfungen war es auch bereits im Vorfeld des „Ostgipfels“ zwischen den Landeshauptleuten und dem Minister gegangen. Das Treffen wurde notwendig, weil beim Corona-Gipfel am Montag kein Ergebnis erzielt werden konnte. Dabei ist man dem Vernehmen nach schon weitgehend einig gewesen, welche Maßnahmen etwa im Schulbereich zu setzen sind. Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) allerdings bestand auf einem zusätzlichen Ostregion-Gipfel mit Experten.