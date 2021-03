Corona-Gipfel: Experten für Restriktionen, Verschärfungen stehen im Raum

Die Bundesregierung entscheidet am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Als erstes zu Wort kamen die Experten, die angesichts der steigenden Fallzahlen Restriktionen und nicht Lockerungen verlangten. Dem Vernehmen nach plädierten sie für eine grundsätzliche Pflicht von FFP2-Masken in Innenräumen, eine weitere Testoffensive sowie für die Ostregion eine Homeoffice-Verpflichtung, wo diese umsetzbar ist. Diese Vorschläge wurden offenbar von allen Fachleuten getragen, andere nur von einzelnen Experten. Dazu zählt Distance Learning nach den Osterferien. Keine einheitliche Linie gefunden wurde vor allem bezüglich einer möglichen Schließung des Handels. Lockerungen könnten allenfalls bei einer Inzidenz unter 200/100.000 Personen angedacht werden. Dieser Wert wird außer in Vorarlberg nur noch im Süden, also in Kärnten und der Steiermark erzielt, und auch das nur knapp.