Corona: Doskozil für "behutsame Lockerungen"

Die Pause ist zu Ende: Nachdem Hans Peter Doskozil krankheitsbedingt seit Ende Oktober nicht an den Bund-Länder-Konferenzen in Sachen Corona teilgenommen hat, wird der burgenländische Landeshauptmann am Nachmittag nach Wien kommen.

Doskozil wird dabei den Weg einer "behutsamen, gut kontrollierten Lockerung" vertreten, wie er vorab erklärte. "In Bereichen wie Tourismus und Gastronomie, Kultur und Sport gibt es umfassende Präventions- und Sicherheitskonzepte, die Lockerungsschritte ohne unkalkulierbares Risiko ermöglichen. Die Bundesregierung muss diesen Konzepten eine Chance geben“, so Doskozil. Der Sozialdemokrat vertritt die These, dass "wohldosierte Lockerungsschritte" eine Verlagerung des Infektionsgeschehens in den Privatbereich vermeiden können.

Die Position ist in der SPÖ nicht ganz unumstritten. So hat Parteichefin und Epidemiologin Pamela Rendi-Wagner am Wochenende mehrfach jede Art der Lockerung ausgeschlossen und vor einem "Kollaps der Intensivstationen" gewarnt.