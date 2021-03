Öffnungsschritte: Die Gefahr, dass alles umsonst war

Was droht, ist abermals eine Überlastung des Gesundheitssystems. Wenn nicht in Gesamtösterreich, dann zumindest in einigen Regionen. „Die Entwicklungen sind regional sehr unterschiedlich. Einige Nachbarländer haben derzeit so hohe Zahlen wie noch nie, das wirkt sich natürlich auf die angrenzenden Regionen in Österreich aus“, sagt Klimek. Vorarlberg habe hingegen den Vorteil von wenigen Fällen in unmittelbarer Nachbarschaft und profitiere von der Abschottung Tirols.

In anderen Regionen könnte es aber bald wieder knapp werden, was die Intensivkapazitäten betrifft. „Die höheren Infektionszahlen, die wir jetzt erleben, werden sich bei der Bettenbelegung erst in den kommenden Wochen so richtig niederschlagen“, sagt Klimek. „Wenn wir davon ausgehen, dass 33 Prozent der Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt sein können, um das System nicht zu überlasten, dann sind wir davon in einigen Regionen nicht so weit weg.“

Alle Faktoren gegeneinander abgewogen, führt das also zu welchem Schluss? „Wir brauchen noch einige Wochen Geduld“, sagt Ostermann. Mit den steigenden Temperaturen und einer höheren Durchimpfungsrate gebe es eine bessere Perspektive bis Ende April. „Die Pandemie zu bekämpfen ist eine ständige Herausforderung, aber es wird besser. Und ich bin nicht nur berufsoptimistisch“, sagt Ostermann.

Eine Entscheidung über Öffnungsschritte will die Regierung heute übrigens nicht treffen, nächste Woche will man erneut über den Status quo beraten.