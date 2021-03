Keine Entscheidung über Lockerungen am Montag

Und sie werden wohl noch nicht die von vielen ersehnten Öffnungsschritte der Corona-Maßnahmen bringen.

Es stünden keine Entscheidungen für die Zeit nach Ostern an, hieß es am Samstag auf APA-Anfrage im Bundeskanzleramt. Ziel der Bundesregierung war (und ist) es, die Schanigärten und damit die Gastronomie im Außenbereich am 27. März österreichweit zu öffnen.

SPÖ-Chefin Pamela-Rendi Wagner hatte zuvor angesichts stetig steigender Infektionszahlen vor Lockerungen gewarnt.