Nun stehen wir wieder vor Ostern, aber von „Auferstehung“ mag diesmal keiner sprechen. Immerhin gibt es – trotz aller Rückschläge – die vage Hoffnung, dass wir mit den schleppend gestarteten Impfungen noch im Laufe dieses Jahres einen Rockzipfel der „Normalität“ zu fassen bekommen.

Langfristig liegen die größten Gefahren dieser Pandemie freilich jenseits des Epidemiologischen: dass wir die Idee der Beschneidung von individuellen Freiheitsrechten im Sinne eines übergeordneten Zieles allzu bereitwillig akzeptiert oder gar verinnerlicht hätten. Aussagen einzelner Politiker deuteten ja bereits darauf hin, dass man diese Strategie von der Überwindung der Pandemie auch auf die „Klimarettung“ übertragen wolle. Aber zu „retten“ gibt es auch sonst jede Menge: den sozialen Zusammenhalt, den Euro, Europa …

Immer geht es um das Hintanstellen des Einzelnen gegenüber einem wie immer definierten Kollektiv. „Wir dürfen gar nicht säumen, / dem Staate liegt daran, / den bösen Untertan / schnell aus dem Weg zu räumen“: Dieser Satz aus Beethovens „Fidelio“ verdichtet die dahinterstehende totalitäre Logik in zeitloser Weise („Staat“ und „Untertan“ ggf. zu ersetzen).

Nein, es wäre völlig ahistorisch anzunehmen, nach der Pandemie würde wieder „alles so wie früher“ sein. Aber umso wichtiger wird es sein, an jenen Errungenschaften festzuhalten, welche die „westliche“ Erfolgsstory ausgemacht haben. Und gerade in Wien darf man sich auch ein Stück Schwejk’scher gelassener Unverwüstlichkeit wünschen. In diesem Sinne: „Nach Corona um halb sechs im Schweizerhaus“ …