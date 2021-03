Leere Schanigärten, halbleere Schulen? Hoffnung auf Öffnung schwindet

Die Expertin fordert außerdem dazu auf, sensitivere Tests in den Schulen einzusetzen, um wirklich alle infizierten Schüler herauszufiltern. Man sei dabei, die unterschiedlichen Möglichkeiten zu validieren, erklärt hierzu das Bildungsministerium. Das Problem sei, dass aussagekräftigere Tests in der Handhabung oft komplizierter seien.

Von der Möglichkeit, wieder auf Distance Learning umzustellen, will derzeit niemand sprechen. Auch weil sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sehr viele Kinder in die Notbetreuung geschickt werden.

Dennoch: „Gerade bei jungen Erwachsenen sind die Infektionszahlen besonders hoch“, sagt von Laer. Auch steige die Zahl junger Menschen auf den Intensivstationen. Aus diesem Grund will die Virologin am Montag einen neuen Vorschlag in die Beratungsgespräche einbringen: Gerade in den höheren Schulstufen sollen nur jene in den Präsenzunterricht kommen, die es nicht ganz so leicht haben, in der Schule mitzukommen, also die z. B. nicht in allen Hauptfächer auf einem Dreier oder besser stehen.