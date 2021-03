Klimek: "Lockdown wäre notwendig"

Komplexitätsforscher Peter Klimek hat sich im ORF dazu geäußert, ob ein neuer Lockdown Sinn machen würde. Ein Lockdown wäre demnach nötig, wenn man das Ziel verfolge den intensivmedizinischen Bereich vor Überlastung zu schützen, so der Forscher.

Aber: "Anscheinend setzt man darauf, dass wir uns noch irgendwie durchwurschteln können bis Ostern oder nach Ostern," sagt Klimek in Wien heute Mittwochabend.

Die öffentliche Diskussion ginge eben gerade jedenfalls in eine andere Richtung als hin zum Lockdown: "Es wurde in den letzten Wochen sehr stark eine Erwartungshaltung aufgebaut, dass wir jetzt bald die Schanigärten öffnen können und mehr Öffnungsschritte setzen werden können. Aber leider geht die epidemiologische Lage genau in die Gegenrichtung. Wir bewegen uns im intensivmedizinischen Bereich ganz klar auf die Kapazitätsgrenzen zu“, so der Forscher in Wien heute Mittwochabend.

Man würde derzeit eher auf einen "natürlichen Lockdown" in den Osterferien und auf die verstärkten Impfungen im April hoffen. Das könne allerdings nur aufgehen, "wenn wir alle nochmal in uns gehen, uns zusammenreißen und überlegen, auf welche Kontakte könnten wir vielleicht doch verzichten, um nochmal diesen Anstieg ein letztes Mal in den Griff zu bekommen."