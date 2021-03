Infektionszahlen innerhalb von zwei Monaten vervierfacht

Innerhalb von ziemlich genau einem Monat hat sich die Zahl der täglichen Neuinfektionen verdoppelt. Am 24. Jänner gab es 2.005 neue Corona-Infizierte. Innerhalb von 15 Tagen hat sich diese Zahl dann erneut deutlich erhöht. Dieses Mal von 2.000 auf 3.000 Neuinfektionen am 12. Februar. Statistisch könnte Österreich bei der gleichbleibenden Steigerung also in den kommenden sieben Tagen die 4.000er-Marke knacken.

Damit hätten sich die Neuinfektionszahlen in nicht einmal zwei Monaten vervierfacht, was sich in der steigenden 7-Tages-Inzidenz aber auch in der Auslastung in den Spitälern zeigt.

400 Patienten auf Intensivstationen

Zuletzt gab es kurz nach Weihnachten, also im Abebben der zweiten Welle, 400 Patienten auf einer Intensivstation. Nach nur einer geringfügigen Entlastung in den vergangenen knapp drei Monaten steigt die Zahl nun aber wieder an.

Auch hier ist ein deutlicher Trend erkennbar. Während es in Österreich am 22. Februar mit 255 belegten Intensivbetten den niedrigsten Wert seit Beginn der zweiten Welle gab, steht dieser Wert seit dem heutigen Mittwoch wieder bei genau 400. Also in nicht einmal einem Monat ist die Zahl um 145 Patienten gestiegen.