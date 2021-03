Darf man mit einer Reisegruppe zu einer Corona-Demo fahren?

Ist es rechtlich erlaubt, dass Busunternehmen eine Reisegruppe nach Wien (oder sonst irgendwohin) fahren, um dort an einer Demonstration teilzunehmen. Diese Frage stellt sich, nachdem zwei Reisebusse aus Tirol zur Anti-Corona-Demo nach Wien gefahren sind. Zehn Tage später bildete sich just in jenem Ort, von dem die Busse losgefahren sind, ein Corona-Cluster.

Ob ein Zusammenhang zwischen dem Besuch der Demo und dem Cluster besteht, konnten die Tiroler Gesundheitsbehörden nicht bestätigen oder widerlegen. Was allerdings fraglich ist, ob es rechtlich in Ordnung war, diese Reise in dieser Art durchzuführen.