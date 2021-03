Corona-Cluster nach Tiroler Busfahrt zu Demos in Wien?

Ein vollbesetzter Reisebus machte sich am 6. März aus dem Tiroler Pitztal auf den Weg nach Wien. In dem Bus waren Demonstranten, die extra für die Anti-Corona-Demo in die Bundeshauptstadt gereist sind. Ausgangspunkt war Arzl im Pitztal (Bezirk Imst) und zehn Tage später gibt es genau dort einen massiven Anstieg an Neuinfektionen, wie das Ö1 Morgenjournal berichtet.

"Schnell steigende Zahl"

Wie die Gemeinde Arzl auf ihrer Website mitteilt, gäbe es aktuell einen massiven Anstieg: "Die Gemeinde Arzl i.P. macht darauf aufmerksam, dass es momentan eine schnell ansteigende Zahl an aktiven COVID-19-Fällen in der Gemeinde gibt und Arzl im Pitztal dabei ungeachtet der Bevölkerungsanzahl sogar in absoluten Zahlen an der 7. Stelle tirolweit ist."

Ein Corona-Cluster aus Wien nach Tirol importiert? Für den Organisator der Reise, Busunternehmer Andreas Thurner ist das nicht belegt, wie er gegenüber Ö1 erklärt.: "Bei uns ist jeder getestet und es war kein einziger Pitztaler dabei. Es waren ein paar aus dem Außerfern im Bus, aber die haben die niedrigsten Infektionszahlen in ganz Tirol. Der einzige Kontakt den wir hatten, war mit der Polizei, die uns bei der Ausfahrt aus der Garage hindern wollte."