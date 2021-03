Burgenland impft "laut Plan" zwei Wochen nicht mit Astra Zeneca

Im Burgenland wird in den kommenden zwei Wochen vorerst nicht mehr mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Stattdessen setzt man auf Biontech/Pfizer und Moderna, bestätigte ein Sprecher von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Dienstag einen Bericht des ORF Burgenland. Es handle sich dabei aber nicht um ein aktives Aussetzen, der Impfplan sehe das so vor.

Astra Zeneca liege im Burgenland momentan gar nicht auf Lager. Das bestätigt ein Sprecher des Landesrates auch gegenüber dem KURIER. "Probleme haben wir mit Astra Zeneca derzeit und auch in den nächsten 14 Tagen nicht, denn wir haben bereits alles verimpft am vergangenen Wochenende", heißt es aus dem Büro des Landesrates.

Hoffen auf EU-Lösung

"Ich hoffe, dass in den nächsten 14 Tagen eine Entscheidung zu Astra Zeneca auf europäischer Ebene fallen wird", betonte Schneemann. Den Impfplan bis Mitte Mai könne man im Burgenland jedenfalls einhalten, weil überwiegend Menschen über 65 Jahren und Hochrisikopersonen geimpft werden sollen, die Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Alles Weitere hänge dann von der Entscheidung auf europäischer Ebene ab.

Schneemann kritisierte außerdem, dass die Bundesregierung zusätzliche Impfstoff-Bestellungen anderer Produzenten abgelehnt habe. Das sei eine "schwere Verfehlung" und habe für zahlreiche Probleme gesorgt.